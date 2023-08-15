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Путин рассказал о раздувании старых и новых конфликтов в мире

Путин заявил, что цель мировых конфликтов — принуждение к вассальной покорности

Президент России Владимир Путин в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что в мире раздуваются как застарелые, так и новые конфликты, целью которых являются принуждение к вассальной зависимости и использование ресурсов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Раздуваются очаги застарелых конфликтов и провоцируются новые. Цель тех, кто делает это, очевидна: и дальше извлекать свою выгоду из человеческих трагедий, стравливать народы, принуждать государства к вассальной покорности в рамках неоколониальной системы», — сказал президент.

Путин отметил, что США хотят переделать под себя систему межгосударственного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вашингтон хотел бы создать подконтрольные ему военно-политические объединения в регионе.

По словам президента, западные страны планируют интегрировать силы НАТО с блоком AUKUS (Великобритания, Австралия, США).

«Не исключаем, что дело ведут к полноценной интеграции натовских сил с создаваемыми структурами блока AUKUS», — пояснил президент.

До этого Путин заявлял, что Россия остается сторонником многополярного мироустройства.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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