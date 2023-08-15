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Токаев направил соболезнования Путину после ЧП в Дагестане

Токаев выразил соболезнования Путину в связи с жертвами при взрыве в Махачкале

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с происшествием в Дагестане. Об этом сообщается на сайте казахстанского лидера.

«Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме Токаева.

Вечером 14 августа в здании технического обслуживания автомобилей в селе Новокули на выезде из Махачкалы произошло возгорание и взрыв, в результате которого пострадали люди, были повреждены расположенные рядом машины. По последней информации МЧС, погибли 30 человек, пострадали 105. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура.

Ранее сообщалось, что пострадавших при взрыве в Махачкале доставят в Москву спецбортом.

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