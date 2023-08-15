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Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения КНДР

Путин направил Ким Чен Ыну поздравления по случаю Дня освобождения КНДР

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Alexander Zemlianichenko/AP

Президент России Владимир Путин направил главе Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю Дня освобождения КНДР. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Этот праздник является символом мужества и героизма красноармейцев и корейских патриотов, вместе боровшихся за освобождение вашей страны от японского колониального владычества», — говорится в телеграмме.

Российский лидер отметил, что именно тогда были заложены традиции дружбы и сотрудничества, которые стали основой для развития отношений между РФ и КНДР.

Путин также выразил надежду на то, что Москва и Пхеньян продолжат укреплять двустороннее сотрудничество во всех областях.

В конце телеграммы президент России пожелал лидеру КНДР крепкого здоровья и успехов, а северокорейскому народу – счастья и благополучия.

27 июля Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму с поздравлением в победе в Корейской войне 1950 — 1953 годов. Российский лидер впервые поздравил Пхеньян с этим праздником. В письме Путин призвал беречь и приумножать «славные традиции дружбы, добрососедства и взаимовыручки», а также продолжать противостоять коллективному Западу.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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