Трампу предъявили обвинения по четвертому уголовному делу

Суд присяжных выдвинул бывшему президенту США Дональду Трампу обвинение в попытке влияния на итоги выборов главы государства в 2020 году после голосования. Об этом сообщает Associated Press.

Это четвертое уголовное дело в отношении политика. В рамках этого дела обвинения также выдвинуты против бывшего главы аппарата Белого дома Марка Медоуза, личного адвоката экс-президента Рудольфа Джулиани и сотрудника министерства юстиции Джеффри Кларка.

Поводом для очередного обвинения стал телефонный звонок в январе 2021 года, во время которого Трамп предлагал госсекретарю Джорджии, представителю Республиканской партии помочь «найти 11 780 голосов» для его победы на президентских выборах.

Против бывшего президента США расследуют еще три уголовных дела. В частности, его обвиняют в сговоре с целью обмана государства еще по трем пунктам, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. До этого в суде Нью-Йорка Трампа обвинили в подмене бухгалтерских документов о выплате в 2016 году актрисе Сторми Дэниелс денег за молчание. Также политика заподозрили в ненадлежащем обращении с секретными документами, найденными в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Ранее Трамп обвинил судью на своем процессе в связях с сыном президента США Джо Байдена Хантером.