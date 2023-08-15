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В Джорджии жюри присяжных выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в выборы

CNN: присяжными в штате Джорджия выдвинуты обвинения по вмешательству в выборы

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Mary F. Calvert/Reuters

Большим жюри присяжных в штате Джорджия было принято решение о выдвижении обвинений по делу о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году, при этом имена обвиняемых пока не названы, сообщает телеканал CNN.

Обвинения были выдвинуты по 10 пунктам, после чего текст заключения большого жюри поступил судье, который должен принять решение о выдвижении обвинений. Только после этого имена обвиняемых и детали обвинений будут оглашены.

Ожидается, что обвинения будут выдвинуты и против бывшего президента США Дональда Трампа.

Как заявил представитель суда округа Фултон, судье для изучения решения жюри присяжных потребуется до трех часов, после документ будет опубликован.

Ранее сообщалось, что суд над экс-президентом США Дональдом Трампом в случае, если ему предъявят обвинения в штате Джорджия, может быть показан в прямом эфире.

До того офис суда округа Фултон в штате Джорджия заявил, что опубликованное 14 августа на сайте суда обвинительное заключение в отношении экс-президента США Дональда Трампа, является фиктивным. В суде призвали журналистов не считать подлинными официально не зарегистрированные документы. В прокуратуре округа Фултон также заявили, что против Трампа пока не выдвинуто никакого обвинения.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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