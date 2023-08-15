В Эквадоре застрелили еще одного политика

Лидер политического движения «Гражданская революция» в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес был убит неизвестными возле своего дома. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам кандидата в президенты от «Гражданской революции» Луисы Гонсалес, в текущий момент Эквадор переживает «самую кровавую эпоху», за что население страны должно быть обязано «всеобщему попустительству неумелого правительства и государству, которое было захвачено мафией».

«Мои солидарные объятия семье коллеги Педро Брионеса, павшего в этом насилии», — подчеркнула Гонсалес.

До этого левый оппозиционный политик Эстефани Лукас Пуэнте, которая баллотируется на пост депутата Национальной ассамблеи Эквадора, стала жертвой нападения с оружием.

9 августа кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был застрелен после предвыборного митинга в столице страны городе Кито, когда выходил из здания одного из учебных заведений после мероприятия.

Согласно данным опроса Click Report, в президентской кампании лидирует ставленница экс-президента Корреа Луиса Гонсалес — за нее готовы голосовать 29,3% избирателей, Вильявисенсио шел пятым с рейтингом в 7,5%.

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