Суд над Трампом в штате Джорджия может пройти в прямом телеэфире

Суд над экс-президентом США Дональдом Трампом в случае, если ему предъявят обвинения в штате Джорджия, может быть показан в прямом эфире, сообщает телеканал NBC.

В судах Джорджии, в отличие от федеральных судов США и судов в нью-йоркском районе Манхэттен, где ранее появлялся Трамп, местные законы предполагают с разрешения судьи наличие телекамер. В штате считают, что доступ к судебным заседаниям должен обеспечиваться не только его непосредственным участникам, но и общественности и журналистам. Кроме того, законодательство Джорджии требует немедленного опубликования выдвигаемого обвинения.

По информации NBC, судьи в Джорджии почти всегда удовлетворяет запросы СМИ на присутствие на заседаниях.

Ранее офис суда округа Фултон в штате Джорджия заявил, что опубликованное 14 августа на сайте суда обвинительное заключение в отношении экс-президента США Дональда Трампа, является фиктивным. В суде призвали журналистов не считать подлинными официально не зарегистрированные документы. В прокуратуре округа Фултон также заявили, что против Трампа пока не выдвинуто никакого обвинения.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.