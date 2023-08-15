Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суд назвал фиктивным появившееся в интернете обвинительное заключение Трампа

В американским суде опровергли подлинность обвинительного заключения Трампа

close
100%
Sam Wolfe/Reuters

Офис суда округа Фултон в штате Джорджия заявил, что опубликованное 14 августа на сайте суда обвинительное заключение в отношении экс-президента США Дональда Трампа, является фиктивным, сообщает Reuters.

Минувшим днем на сайте суда появился документ с обвинениями в адрес Трампа в сговоре с целью подлога, подаче ложных документов, рэкете и в склонении должностного лица к нарушению присяги. Этот документ был доступен для ознакомления всего в течение получаса, после чего он был удален с сайта.

В суде назвали попавшее в интернет обвинительное заключение фиктивным, призвав журналистов не считать подлинными официально не зарегистрированные документы. В прокуратуре округа Фултон также заявили, что против Трампа пока не выдвинуто никакого обвинения.

В свою очередь, защитники Трампа посчитали случившееся не простой административной ошибкой, а свидетельством широко распространенных вопиющих нарушений конституции, которые с самого начала наличествовали в деле экс-президента.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его шансы победить действующего главу Белого дома Джо Байдена на президентских выборах в 2024 году «близки к 100%».

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях