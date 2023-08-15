Суд назвал фиктивным появившееся в интернете обвинительное заключение Трампа

Офис суда округа Фултон в штате Джорджия заявил, что опубликованное 14 августа на сайте суда обвинительное заключение в отношении экс-президента США Дональда Трампа, является фиктивным, сообщает Reuters.

Минувшим днем на сайте суда появился документ с обвинениями в адрес Трампа в сговоре с целью подлога, подаче ложных документов, рэкете и в склонении должностного лица к нарушению присяги. Этот документ был доступен для ознакомления всего в течение получаса, после чего он был удален с сайта.

В суде назвали попавшее в интернет обвинительное заключение фиктивным, призвав журналистов не считать подлинными официально не зарегистрированные документы. В прокуратуре округа Фултон также заявили, что против Трампа пока не выдвинуто никакого обвинения.

В свою очередь, защитники Трампа посчитали случившееся не простой административной ошибкой, а свидетельством широко распространенных вопиющих нарушений конституции, которые с самого начала наличествовали в деле экс-президента.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его шансы победить действующего главу Белого дома Джо Байдена на президентских выборах в 2024 году «близки к 100%».

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.