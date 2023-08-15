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В Турции надеются на возобновление зерновой сделки Россией

«Ъ»: турецкая сторона рассчитывает на возобновление Россией зерновой сделки

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Alexander Zemlianichenko/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время ожидаемого визита российского президента Владимира Путина планирует достичь соглашения о разблокировании поставок на мировые рынки украинской сельскохозяйственной продукции через черноморские порты. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на информацию турецких СМИ.

По сведениям, имеющимся у турецких журналистов, визит Путина в Турцию состоится в конце августа или начале сентября. Российская сторона эту информацию до сих пор не подтвердила, хотя и заявила о возможности очных переговоров на территории любой из двух стран. Для Эрдогана очная встреча с российским президентом так важна, сообщается в статье, что он готов в случае отказа Путина от визита в Турцию сам отправиться в Россию.

Хотя для Анкары, все-таки, предпочтительным является приезд Путина в Турцию, что лишний раз подтверждается неоднократными заявлениями Эрдогана о визите российского президента, как о деле решенном.

После выхода России из зерновой сделки, отмечает издание, Анкара стала терять свой особый статус посредника в украинском конфликте. Поэтому переговоры между Эрдоганом и Путиным о возможности возобновления зерновой сделки значительно улучшат позиции Турции.

На возобновление зерновой сделки рассчитывают и в США, и в Евросоюзе, и на Украине. Поэтому Вашингтон, Брюссель и Киев имеют надежду на то, что Анкаре удастся уговорить Москву на разблокирование зерновой сделки.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться уже в ближайшие дни.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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