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МИД России предупредил Молдавию о последствиях высылки дипломатов РФ

МИД: высылка Молдавией дипломатов будет иметь последствия для отношений с РФ

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В МИД РФ предупредили Молдавию о последствиях высылки российских дипломатов из республики. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства России.

Как заявили в министерстве, «этот недружественный шаг» молдавских властей, «несомненно, будет иметь последствия» для отношений между Москвой и Кишиневом, но «в первую очередь отразится» на жителях двух стран, «чьи возможности в получении своевременной консульской помощи, а также поддержании деловых и культурных связей будут существенно снижены».

Также в МИД указали, что в сокращенном составе сотрудники посольства РФ в Молдавии не смогут должным образом предоставлять консульские услуги. Кроме того, «будет вынужденно ограничена деятельность Торгового представительства и Российского центра науки и культуры в Кишиневе». Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что ответственность за это лежит на руководстве Молдавии, «которое в рамках развязанной им же масштабной антироссийской кампании» необоснованно решило сократить численность персонала загранучреждений РФ в республике.

В июле власти Молдавии приняли решение сократить численность персонала российского посольства. Поводом стали сообщения в СМИ о том, что на крыше диппредставительства РФ установлены антенны, которые якобы предназначались для шпионажа.

Ранее Додон назвал стратегическую ошибку властей Молдавии.

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