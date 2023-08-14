Посол США в России посетила в СИЗО журналиста Гершковича

Посол США в России Линн Трейси получила консульский доступ и посетила в СИЗО корреспондента американской газеты The Wall Street Journal, гражданина Соединенных Штатов Эвана Гершковича, который обвиняется в шпионаже. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

По информации издания, дипломат встретилась с журналистом в понедельник, 14 августа.

Ранее палата представителей США единогласно приняла резолюцию, в которой содержится призыв к России «немедленно освободить» Эвана Гершковича. Все 422 конгрессмена поддержали данную инициативу. Резолюция призывает администрацию президента США Джо Байдена поднимать вопрос о судьбе этого американского журналиста во всех контактах с властями РФ, а также добиваться его немедленного освобождения.

Лефортовский суд Москвы 23 мая продлил до 30 августа срок ареста журналисту Гершковичу.

Согласно информации Центра общественных связей ФСБ РФ, Гершкович по заданию американской стороны собирал информацию, составляющую государственную тайну, в частности о предприятии военно-промышленного комплекса России. Журналиста задержали в конце марта 2023 года в Екатеринбурге.

В отношении 31-летнего Гершковича возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса Российской Федерации (шпионаж). Американцу может грозить до 20 лет лишения свободы по данной статье УК РФ, если его вину докажут.

Ранее сообщалось о попытках США вербовать российских дипломатов.