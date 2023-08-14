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Деятельность торгпредства РФ в Кишиневе ограничат

МИД РФ: деятельность торгпредства РФ в Кишиневе будет ограничена

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Михай Карауш/РИА Новости

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что работа торгового представительства РФ и центра науки и культуры в Кишиневе будет вынужденно приостановлена. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Будет вынужденно ограничена деятельность торгового представительства и российского центра науки и культуры в Кишиневе», — заявили в министерстве.

Отмечается, что данный недружественный шаг официального Кишинева несомненно будет иметь последствия для российско-молдавских отношений.

Ранее сообщалось, что дипломаты и сотрудники посольства России в Молдавии вылетели из аэропорта Кишинева на борту Ту-214 специального летного отряда «Россия».

До этого глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил, что Россия якобы использовала неуважительный подход в отношении Кишинева, что и привело к сокращению российской дипмиссии в стране. По его словам, политику РФ в отношении Молдавии можно считать враждебной и она стала только хуже в последнее время.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала решение властей Молдавии ничем не обоснованными.

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