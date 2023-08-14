Президент Бразилии призвал мир бороться с голодом, а не воевать

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в своем Twitter заявил, что страны должны выделять деньги на борьбу с голодом, а не на войну.

Он отметил, что на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который состоится в Йоханнесбурге 22–24 августа, государства планируют обсудить «некоторые важные вопросы».

«Вместо того чтобы вкладывать деньги в войну, лучше их инвестировать в борьбу с голодом. Мир — это фундаментальный вопрос», — написал бразильский лидер.

7 августа президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал бразильского коллегу Луиса Лулу да Силву за предложения о гарантиях безопасности для Российской Федерации. Глава Украины указал, что Лула да Силва не должен соглашаться с тем, что говорит Путин.

До этого Лула да Силва заявлял, что мира на Украине достичь переговорами пока невозможно. Президент Бразилии раскритиковал устройство Организации Объединенных Наций, которое, по его мнению, оказалось неспособным серьезно отнестись к возможности полномасштабных боев на Украине.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после специальной военной операции.