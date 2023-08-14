Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посольство России в Польше направило в польский МИД ноту из-за ситуации с двумя россиянами

Посольство РФ направило в МИД Польши ноту из-за новостей об аресте двух россиян

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил ТАСС, что посольство Российской Федерации направило в польское Министерство иностранных дел ноту с требованием предоставить информацию о задержании двух граждан РФ, которые, по сообщению местных спецслужб, якобы расклеивали в Варшаве и Кракове листовки о частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

При этом Андреев отметил, что никаких подтверждений этой информации у посольства в данный момент нет. Он указал, что Россия не получала от властей Польши официального уведомления об этом.

«Сами задержанные к нам не обращались, их родственники и адвокаты — тоже. Мы послали в МИД Польши ноту с требованием в соответствии с консульской конвенцией сообщить нам, кто задержан, с запросом информации по поводу якобы задержания граждан России», — указал посол.

По словам Андреева, польская сторона обязана ответить на этот запрос в течение трех дней.

«Когда получим какие-то дополнительные сведения, будем смотреть, что делать», — резюмировал он.

14 августа сообщалось, что спецслужбы Польши арестовали двух россиян по обвинению в ведении шпионской деятельности на территории республики.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях