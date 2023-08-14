Посольство России в Польше направило в польский МИД ноту из-за ситуации с двумя россиянами

Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил ТАСС, что посольство Российской Федерации направило в польское Министерство иностранных дел ноту с требованием предоставить информацию о задержании двух граждан РФ, которые, по сообщению местных спецслужб, якобы расклеивали в Варшаве и Кракове листовки о частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

При этом Андреев отметил, что никаких подтверждений этой информации у посольства в данный момент нет. Он указал, что Россия не получала от властей Польши официального уведомления об этом.

«Сами задержанные к нам не обращались, их родственники и адвокаты — тоже. Мы послали в МИД Польши ноту с требованием в соответствии с консульской конвенцией сообщить нам, кто задержан, с запросом информации по поводу якобы задержания граждан России», — указал посол.

По словам Андреева, польская сторона обязана ответить на этот запрос в течение трех дней.

«Когда получим какие-то дополнительные сведения, будем смотреть, что делать», — резюмировал он.

14 августа сообщалось, что спецслужбы Польши арестовали двух россиян по обвинению в ведении шпионской деятельности на территории республики.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.