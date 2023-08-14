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В США рассказали о помехах расследованию в отношении Хантера Байдена

Законодатель США Комер: расследованию в отношении Хантера Байдена мешали

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Jonathan Ernst/Reuters

Глава комитета палаты представителей США, представитель Республиканской партии Джеймс Комер заявил, что нашел доказательства расследования в отношении сына президента страны Хантера Байдена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы комитета.

«Передача информации переходной команде и невозможность допросить Хантера Байдена — лишь два примера того, как минюст неверно вел расследование», — сказал Комер.

Ранее член комитета по надзору и подотчетности палаты представителей США Джейми Раскин заявил, что сын президента Соединенных Штатов Джо Байдена — Хантер Байден — совершил «много по-настоящему незаконных вещей». Кроме того, Раскин отметил, что американские политики не должны вмешиваться в работу системы правосудия. По его оценкам, нужно дать возможность процессу по делу сына президента «следовать своим чередом».

11 августа министр юстиции — генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявлял, что расследование дела сына президента США Хантера Байдена выходит на уровень спецпрокурора.

Ранее сын Байдена сорвал сделку по обвинениям в налоговых махинациях.

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