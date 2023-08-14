Президент Украины Владимир Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть ДНР, где заслушал доклады украинских военных об обстановке на отдельных участках фронта. Об этом сообщил офис президента Украины.

Отмечается, что Зеленский посетил штабы бригад, которые ведут наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Соледар».

Также он заслушал доклады относительно оперативной обстановки на участках ответственности бригад и особенностей применения различных видов вооружения.

Кроме того, Зеленский обсудил с военными проблемные вопросы, они передали глава государства потребности в необходимом вооружении.

Ранее издание The Wall Street Journal написало о том, что на Западе считали, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) сможет принудить Россию к переговорам этой зимой, однако в настоящее время такой исход маловероятен, и западные страны уже задумываются о подготовке наступления украинских военных весной в 2024 году.

До этого советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет по плану.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.