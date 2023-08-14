В Крыму предложили перекрыть доступ кораблей в украинские порты

Председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил о необходимости перекрыть доступ кораблей в порты на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как отметил политик, украинские власти и страны Запада упорно пытаются создать новый «зерновой коридор» в акватории Черного моря. При этом работа ведется без участия Москвы, а под ее прикрытием Киев регулярно атакует российские суда и побережье.

«На мой взгляд, по этому коридору вообще никого нельзя пускать», — указал Константинов.

Также он добавил, что в прошлом Украина использовала гуманитарный маршрут для транспортировки военной техники. По этому факту «уже имеются доказательства», подчеркнул парламентарий.

Накануне экипаж российского корабля «Василий Быков» открыл предупредительный огонь по сухогрузу «Сукра Окан», которые под флагом Палау направлялся в украинский порт Измаил. Представители ВМФ РФ потребовали от капитана судна остановиться для досмотра, однако их просьбы были проигнорированы.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.