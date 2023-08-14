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Украина будет убеждать США продлить закон о ленд-лизе еще на год

Посол Украины Маркарова хочет убедить США продлить закон о ленд-лизе на 2024 год

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Kevin Lamarque/Reuters

Киев работает над тем, чтобы убедить американский конгресс продлить закон о ленд-лизе на 2024 год. Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова заявила телеканалу «Общественное».

Она напомнила, что глава Белого дома Джо Байден подал запрос в конгресс о выделении дополнительного финансирования для Украины.

«Мы очень надеемся, что нам удастся убедить конгресс, и конгресс нас поддержит и примет их», — сказала Маркарова.

Она обратила внимание на важность, чтобы закон о ленд-лизе, действие которого завершается в конце сентября, сохранялся в качестве одного из инструментов помощи Киеву. Маркарова подчеркнула, что Украина не может оказаться в ситуации, «когда вообще не будет никакой возможности» у США выделять оружие.

Байден запросил на первый квартал 2024 года на военную, финансовую и гуманитарную помощь Киеву порядка $24 млрд.

14 августа стало известно, что США выделили дополнительную военную помощь Украине, в том числе боеприпасы для систем ПВО, артиллеристские снаряды, противотанковые средства и оборудование для разминирования.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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