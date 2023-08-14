В Совфеде рассказали о последствиях разрыва отношений с Россией для экономики ФРГ

Сенатор Алексей Пушков сообщил об экономических последствиях разрыва отношений с Россией для Берлина. По его словам, пессимистичные прогнозы начинают сбываться. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Фиксируются рекордные показатели банкротств немецких компаний. По уровню ВВП в перечете на ППС Германия — по-прежнему первая страна Евросоюза, при том, что в мировой табели о рангах Германия уже пропустила вперед Россию. И уже ясно, что в последствия «большого разрыва» с Россией германской экономике преодолеть не удастся еще долго», — написал Пушков.

После утраты такого источника энергоносителей, каким была Россия, быстро восстановиться невозможно, если возможно вообще, отметил парламентарий.

В Минэкономики ФРГ признали, что зависимость страны от газа из РФ еще ощущается.

«Сильная зависимость от России в вопросах поставок газа продолжает оказывать действие. Это мы как раз видим в том, что касается уровня цен на энергию, который остается высоким», — уточнили в министерстве во время брифинга в Берлине.

Ранее в Совете Федерации прокомментировали слова Шольца о необходимости переговоров по Украине.