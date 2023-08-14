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Украинский политолог предрек скорую смену Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский скоро потеряет пост президента Украины

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Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа» скоро потеряют власть в стране. С таким заявлением выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

Политический аналитик пояснил, что Зеленский и его команда могут лишиться политического влияния из-за возможного импичмента главы Белого дома Джо Байдена. Он напомнил, что поводом для начала процедуры могут послужить скандалы, связанные с сыном главы Белого дома — Хантером Байденом.

Политолог сделал прогноз, что американский сенат уже осенью может отказаться предоставить очередной пакет военной и финансовой помощи Киеву.

«Это сразу приведет к отставке Зеленского и «Слуг народа». Тогда придется отменять военное положение и проводить выборы», — отметил Соскин.

Эксперт предрек тяжелую осень для Зеленского, падение которого «произойдет именно через Соединенные Штаты».

13 августа экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что конфликт на Украине достиг самой опасной точки.

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.

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