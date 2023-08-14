Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украина обсудила с ФРГ перспективы сотрудничества для восстановления страны

Премьер Украины Шмыгаль обсудил с министром финансов ФРГ восстановление страны

close
100%
Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с министром финансов ФРГ Кристианом Линднером перспективы сотрудничества Киева с немецкими кредитными учреждениями для восстановления республики.

14 августа Линднер прибыл в Киев с необъявленным визитом.

«Реализуем 5 совместных инвестиционных проектов на €247 млн, готовим еще три на €73 млн», — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Украинский премьер выразил надежду на то, что бизнес Германии примет участие в восстановлении Украины. Также он поблагодарил немецкие власти за предоставление республике военной, санкционной, финансовой поддержки.

По словам Шмыгаля, Украина получила от ФРГ более €1,5 млрд макрофинансовой помощи, большинство в виде гранта.

«Кристиан Линднер подчеркнул, что Германия будет и в дальнейшем поддерживать Украину, а наши проекты сотрудничества будут иметь долговременный характер», — добавил украинский премьер.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях