Украина обсудила с ФРГ перспективы сотрудничества для восстановления страны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с министром финансов ФРГ Кристианом Линднером перспективы сотрудничества Киева с немецкими кредитными учреждениями для восстановления республики.

14 августа Линднер прибыл в Киев с необъявленным визитом.

«Реализуем 5 совместных инвестиционных проектов на €247 млн, готовим еще три на €73 млн», — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Украинский премьер выразил надежду на то, что бизнес Германии примет участие в восстановлении Украины. Также он поблагодарил немецкие власти за предоставление республике военной, санкционной, финансовой поддержки.

По словам Шмыгаля, Украина получила от ФРГ более €1,5 млрд макрофинансовой помощи, большинство в виде гранта.

«Кристиан Линднер подчеркнул, что Германия будет и в дальнейшем поддерживать Украину, а наши проекты сотрудничества будут иметь долговременный характер», — добавил украинский премьер.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.