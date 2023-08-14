В Союзе турагентств назвали избыточным отказ от указателей на английском языке

Правительство вряд ли одобрит идею Минтранса отказаться от обязательного дублирования надписей на английском языке на схемах и указателях в метро и другом общественном транспорте. Такое мнение в беседе с НСН выразил президент Союза туристических агентств Сергей Голов. По его словам, разгар специальной военной операции на Украине не лучшее время для лишних трат.

«Мы готовились к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, потратили уйму денег на замену всех табличек в метро и на домах, а также путеводителей. Сейчас предлагают от всего этого отказаться. Либо незаметные на общем фоне чиновники пытаются заняться популяризацией, либо предпринимаются попытки заработать денег», — отметил Голов.

Он добавил, что данная инициатива, в том числе, навредит въездному туризму.

14 августа газета «Коммерсантъ» написала, что Минтранс предложил убрать обязательное дублирование на английском языке на схемах и указателях метрополитена, монорельса, фуникулеров и канатных дорог. Теперь принимать решение, нужно ли переводить информацию на английский язык, регионы смогут в соответствии с собственными правилами пользования транспортом.

Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что отказ от обязательных дублирующих информацию надписей в общественном транспорте не скажется на туристах, приезжающих в Россию, в том числе, из Китая.