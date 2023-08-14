В МИД Молдавии прокомментировали желание главы Гагаузии открыть представительство в Москве

Министерство иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) назвало «невозможным» намерение главы Гагаузии Евгении Гуцул открыть представительство автономного территориального образования в России. Об этом сообщает издание NewsMaker.

«Гагаузия входит в состав Молдовы, а у нашей страны уже есть дипломатическое представительство в России. Поскольку Гагаузия не является субъектом международного права, она не может открывать официальные или диппредставительства в других странах», — сказали в МИДЕИ.

В представительстве отметили, что подобные заявления звучат не впервые, однако реализовать их на практике не представляется возможным, так как они не соответствуют законодательству.

В Гагаузии хотят открыть представительство в Москве, однако из-за саботажа со стороны Кишенева это займет больше времени, чем предполагалось. С таким заявлением выступила глава автономии Евгения Гуцул.

«Пока назвать точные сроки сложно, в связи с откровенным саботажем нашей деятельности Кишиневом реализация данного проекта займет чуть дольше времени, чем планировалось. Тем не менее обоюдное желание сотрудничать есть, а значит, мы обязательно откроем наше представительство», — заявила Гуцул.

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