В МИД РФ с послом Армении обсудили ситуацию вокруг Лачинского коридора в Карабахе

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин обсудил на встрече с послом Армении в Москве Вагаршаком Арутюняном обстановку вокруг Лачинского коридора в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

«Подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годах по нормализации армяно-азербайджанских отношений», — говорится в заявлении.

В МИДе добавили, что в ходе встречи стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе использование политического диалога на всех уровнях и укрепление экономических связей.

На прошлой неделе пресс-секретарь армянского МИДа Ани Бадалян заявляла, что Нагорный Карабах сталкивается с гуманитарным кризисом на фоне блокировки Лачинского коридора со стороны Азербайджана.

По ее словам, в летнюю погоду местные жители сталкиваются с нехваткой воды, а из-за нехватки топлива насосы работают на половине мощности.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.