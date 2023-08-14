Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«По основным проектам, гособоронзаказ будет выполнен на 100%», — заверил Лихачев Путина.

Он также отметил, все федеральные проекты выполняются в срок.

Лихачев проинформировал Путина о реализации проектов «Росатома» за рубежом — в Белоруссии, Египте, Бангладеш.

Ранее первый заместитель генерального директора АО «Наука и инновации» госкорпорации «Росатом» Алексей Дуб заявил, что научные исследования «Росатома» по четвертому федеральному проекту комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий позволят обосновать срок службы новых материалов для перспективных реакторных технологий до 60 лет.

В июле сообщалось, что компания «Рэнера», дочернее предприятие «Росатома», инвестировала 6,2 млрд рублей в АО «Кама», создателя электромобиля «Атом».

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».