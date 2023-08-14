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Израиль поставит Украине несколько тонн медикаментов

Посол Бродский: Израиль поставит Украине несколько тонн медикаментов

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Mykola Miakshykovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что страна направит Киеву несколько тонн медикаментов. Об этом сообщает ТАСС.

«В соответствии с полученным запросом Израиль направит Украине несколько тонн медикаментов», — заявил Бродский.

Ранее Бродский заявил после ЧП на Каховской ГЭС, что его страна поможет Украине. Он добавил, что также обсудил проект закона об объявлении стражей исламской революции Ирана террористической организацией.

До этого управляющий директор Всемирного банка (ВБ) по вопросам операционной деятельности Анна Бьерде заявила, что ВБ оценит ущерб от подрыва дамбы Каховской ГЭС. Также генеральный директор крупнейшей гидрогенерирующей компании «Укргидроэнерго» Игорь Сирота официально объявлял, что Каховская ГЭС не может быть восстановлена.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, затопило водой.

Ранее израильские дипломаты заявили, что «ничего не могут сделать» с культом Бандеры на Украине.

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