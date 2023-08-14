Шойгу ответил сторонникам западных санкций против РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал участие иностранных делегаций в форуме «Армия-2023» лучшим ответом странам-сторонникам санкций в отношении России, передает ТАСС.

Заявление было сделано министром на церемонии открытия форума.

Ранее сообщалось, что на форуме «Армия-2023» в Кубинке покажут Трофейную технику НАТО, захваченную в ходе специальной военной операции на Украине.

Собеседник РИА Новости сказал, что на форуме можно увидеть несколько единиц западной бронетехники, в том числе и боевые машины пехоты.

Российские специалисты обратили внимание на неплохую бронезащиту техники НАТО, но при этом подчеркнули ее слабую подвижность и ремонтопригодность, а также излишнюю сложность конструкции и трудоемкое техобслуживание.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.