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Шойгу ответил сторонникам западных санкций против РФ

Шойгу назвал участие иностранных гостей в форуме «Армия 2023» ответом на санкции

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Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал участие иностранных делегаций в форуме «Армия-2023» лучшим ответом странам-сторонникам санкций в отношении России, передает ТАСС.

Заявление было сделано министром на церемонии открытия форума.

Ранее сообщалось, что на форуме «Армия-2023» в Кубинке покажут Трофейную технику НАТО, захваченную в ходе специальной военной операции на Украине.

Собеседник РИА Новости сказал, что на форуме можно увидеть несколько единиц западной бронетехники, в том числе и боевые машины пехоты.

Российские специалисты обратили внимание на неплохую бронезащиту техники НАТО, но при этом подчеркнули ее слабую подвижность и ремонтопригодность, а также излишнюю сложность конструкции и трудоемкое техобслуживание.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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Операция на Украине
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