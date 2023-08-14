В Гагаузии заявили о намерении открыть представительство в Москве

В Гагаузии хотят открыть представительство в Москве, однако из-за саботажа со стороны Кишенева это займет больше времени, чем предполагалось. С таким заявлением выступила глава автономного территориального образования Евгения Гуцул в интервью РИА Новости.

«Пока назвать точные сроки сложно, в связи с откровенным саботажем нашей деятельности Кишиневом реализация данного проекта займет чуть дольше времени, чем планировалось. Тем не менее обоюдное желание сотрудничать есть, а значит, мы обязательно откроем наше представительство», — отметила Гуцул.

В мае Апелляционная палата Комрата утвердила победу кандидата от партии «Шор» на выборах главы Гагаузии. Как отмечалось, это решение было принято на фоне проверок избирательных бюллетеней со стороны властей Молдавии.

Глава Гагаузии также заявляла, что готова к диалогу с Кишиневом.

«Несмотря на имевшие место разногласия, я готова наладить диалог с властями Молдавии <…> Мы приступаем к работе, начнем с формирования команды», — заявила Гуцул.

Ранее в Гагаузии потребовали от Молдавии восстановить полномочия автономии.