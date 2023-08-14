Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин сообщил о росте в России рынка продукции с искусственным интеллектом

Путин: в России растет рынок продуктов, в которых используются технологии ИИ

Президент РФ Владимир Путин в своим видеообращении к участникам форума «Армия» заявил, что в стране растет рынок продуктов, в которых используются технологии искусственного интеллекта (ИИ), передает РИА Новости.

Президент предложил обратить внимание на инновационную гражданскую продукцию отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), в том числе катера, вертолеты, амфибии и беспилотники.

Он отметил, что в 2023 году деловая программа форума, состоящая из 250 мероприятий, посвящена вопросам диверсификации ОПК и развития технологий ИИ. В России есть что предложить в этих прорывных и перспективных направлениях, подчеркнул Путин.

«Год от года у нас растет объем рынка продуктов, в которых используются технологии искусственного интеллекта», — заключил он.

Ранее политолог отметил важность поручения президента России поддерживать разработчиков ИИ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что регулирование технологий ИИ обязательно потребуется по мере распространения их в экономике и в жизни людей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях