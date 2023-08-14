Путин сообщил о росте в России рынка продукции с искусственным интеллектом

Президент РФ Владимир Путин в своим видеообращении к участникам форума «Армия» заявил, что в стране растет рынок продуктов, в которых используются технологии искусственного интеллекта (ИИ), передает РИА Новости.

Президент предложил обратить внимание на инновационную гражданскую продукцию отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), в том числе катера, вертолеты, амфибии и беспилотники.

Он отметил, что в 2023 году деловая программа форума, состоящая из 250 мероприятий, посвящена вопросам диверсификации ОПК и развития технологий ИИ. В России есть что предложить в этих прорывных и перспективных направлениях, подчеркнул Путин.

«Год от года у нас растет объем рынка продуктов, в которых используются технологии искусственного интеллекта», — заключил он.

Ранее политолог отметил важность поручения президента России поддерживать разработчиков ИИ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что регулирование технологий ИИ обязательно потребуется по мере распространения их в экономике и в жизни людей.