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Путин выступил с приветственным словом к участникам форума «Армия-2023»

Путин заявил о готовности РФ к равноправному военно-техническому сотрудничеству

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова к углублению равноправного технологического партнерства и военно-технического сотрудничества с другими странами. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В понедельник, 14 августа, глава государства выступил в связи с открытием Международного военно-технического форума «Армия-2023».

По его словам, Москва готова к сотрудничеству в том случае, если страны отстаивают свои национальные интересы, свой независимый путь развития.

Также важным он назвал готовность стран строить равную неделимую систему безопасности, надежно защищающую каждое государство.

До этого стало известно, что на форуме «Армия-2023» в Кубинке покажут трофейную технику Североатлантического альянса. Мероприятие пройдет с 14 по 20 августа в Московской области.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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