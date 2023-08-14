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Лидеры стран — кандидатов на вступление в БРИКС приглашены на саммит в ЮАР

ТАСС: лидеров стран — кандидатов на вступление в БРИКС пригласили на саммит в ЮАР

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Лидеров всех стран — кандидатов на присоединение к БРИКС пригласили на саммит клуба в Йоханнесбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в ЮАР.

По данным источника, также были приглашены лидеры африканских государств. Точное число приглашенных на саммит лидеров государств не называется, однако отмечается, что оно будет большим.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого в ЮАР заявили, что саммит БРИКС в Йоханнесбурге должен стать переломным моментом.

Всего заявку на вступление в БРИКС подали свыше 20 государств, в том числе Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Венесуэла и другие. Сейчас в БРИКС входят только Россия, Индия, Китай, Бразилия и ЮАР.

3 августа стало известно, что президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите БРИКС по видеосвязи, а лично в нем будет участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров. Это связывают с возможной выдачей российского президента МУС в соответствии с выданным ордером на арест.

Ранее в ЮАР сравнили арест Путина с объявлением войны.

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