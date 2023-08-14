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Министр финансов ФРГ пообещал продолжить поддержку Украины в ходе визита в Киев

Министр финансов ФРГ заявил о поддержке Украины в ходе визита в Киев

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Global Look Press

В ходе необъявленного визита на Украину глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер сообщил, что федеральное правительство продолжит поддержку Киева и будет «стоять плечом к плечу». Его слова приводит издание Der Spiegel.

На Украине защищают западные ценности, речь идет о будущем европейского порядка мира и свободы, заявил глава Минфина ФРГ.

«Украина не должна проиграть эту войну», — отметил Линднер.

После встречи с Линднером мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Украина нуждается в оружии. «Это системы ПВО и дальнобойное оружие», — уточнил он в Telegram-канале.

Сегодня глава Минфина ФРГ прибыл в Киев с необъявленным визитом. Одновременно Линднер занимает пост одной из партий правящей коалиции ФРГ — Свободной демократической партии Германии. Это его первый визит на Украину с начала проведения специальной военной операции.

Ранее в июне канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и итальянский премьер-министр Марио Драги также посетили Киев.

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