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Украину не пригласили на саммит G20

Спецпредставитель Индии Пардеши: Украину не пригласили на саммит G20

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Aijaz Rahi/AP

Специальный секретарь индийского председательства в G20 Миктеш Пардеши сообщил, что Украину не внесли в список стран, приглашенных на саммит «Большой двадцатки», который пройдет с 9 по 10 сентября в Нью-Дели. Об этом сообщает РБК.

Отвечая на вопрос журналистов, стоит ли ожидать визита президента Украины Владимира Зеленского на мероприятие, Пардеши уточнил, что всего в списке приглашенных указано девять стран, республика не в их числе. Это Бангладеш, Алжир, Египет, Испания, Нидерланды, Оман и Сингапур.

Пардеши также добавил, что на саммите Индия не намерена предпринимать попытки объединить страны глобального Юга против России по украинскому конфликту, поскольку «G20» является экономическим форумом, а не площадкой для геополитических дискуссий. Возможно обсуждение последствий конфликта, но не способы его урегулирования.

В начале августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле пока не знают, кто будет представлять Россию на саммите «Большой двадцатки».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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