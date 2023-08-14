В Госдуме призвали завести дело на Зеленского за попытку атаковать Крымский мост

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет призвал завести уголовное дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского и объявить его в международный розыск за попытку атаковать Крымский мост. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее украинский лидер в своем Telegram-канале заявил о причастности Киева к произошедшему и назвал «красноречивое задымление» над переправой ответом на действия ВС РФ.

По мнению Шеремета, Зеленский в очередной раз продемонстрировал миру, что он и его соратники — это «террористы и военные преступники».

«Считаю, что в отношении Зеленского должно быть возбуждено уголовное дело, а сам он объявлен в международный розыск», — заявил парламентарий.

Он также отметил, что президент Украины мог бы проходить по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе за организацию диверсии и теракта.

В Министерстве обороны России сообщили 12 августа, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита российскими военными.

Ранее Медведев призвал «взрывать дома» террористов после атаки на Крымский мост.