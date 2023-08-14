Посол Эстонии на Украине заявила, что ее страна поддерживает Киев в собственных интересах

Эстония оказывает помощь Украине в том числе и для обеспечения собственных интересов, заявила новый посол Эстонии на Украине Аннели Кольк в интервью изданию Delfi.

Кольк отметила, что с начала СВО главной целью эстонских дипломатов стало оказание помощи Украине. В ее стране полагают, что военные действия могут перекинуться и на Эстонию, если Украина не добьется успеха. Дипломат также подтвердила настрой на продолжение боевых действий, заявив, что нельзя оставить Россию «безнаказанной».

«Мы осознаем, что Украина сражается за свободу всей Европы. Россия — и наш сосед тоже, и если Украина не остановит ее, то подобное может произойти и с нами», — отметила Кольк.

Аннели Кольк работает в Министерстве иностранных дел с 1999 года. С осени 2019 года она являлась послом Эстонии в Турции, курируя из Анкары также Азербайджан и Иран. В мае президент Эстонии Алар Калис избрал ее новым послом на Украине.

Ранее в Эстонии назвали вступление в НАТО единственной гарантией безопасности для Украины.