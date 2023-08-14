В Китае рассказали о подготовке к приезду Путина

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Российской Федерации Владимир Путин регулярно поддерживают друг с другом стратегический диалог в различных форматах. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает РИА Новости.

Таким образом дипломат прокомментировал планируемый визит российского лидера в Китай.

Ван Вэньбинь заявил, что Китай и Россия пошагово продвигают двустороннее сотрудничество, обсуждается широкий перечень вопросов, которые представляют интересы обеих страны.

Глава китайского МИДа также подчеркнул, что под руководством Си Цзиньпина и Путина КНР и РФ продолжат непрерывно развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство в новую эру.

В конце июля помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что Владимир Путин намерен прибыть в октябре в КНР, когда там будет проводиться форум «Один пояс — один путь».

Ранее в Китае назвали развитие отношений Пекина и Москвы стратегическим решением.