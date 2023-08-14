Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Польше планируют провести референдум по сносу стены на польско-белорусской границе

В Польше на референдуме могут обсудить снос заграждения на границе с Белоруссией

close
100%
Michal Kosc/AP

Власти Польши предложили вынести на общегосударственный референдум, который состоится во время парламентских выборов 15 октября, вопрос о сносе заграждения на польско-белорусской границе. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает телеканал TVP World.

«Поддерживаете ли вы ликвидацию барьера на границе Польши с Белоруссией?» — говорится в вопросе. Блащак отметил, что дальнейшая защита границы Польши зависит от граждан.

По словам министра, безопасности Польши якобы угрожает Россия, поэтому власти усиливают войска и строят заслон на границе с Белоруссией и Россией.

Данный вопрос может стать четвертым и последним на референдуме. На планируемом голосовании у поляков хотят узнать, поддерживают ли они продажу государственных предприятий, повышение пенсионного возраста, а также прием тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с механизмом принудительного переселения, навязанным Евросоюзом.

Телеканал отмечает, что нижняя палата польского парламента (сейма) все еще ожидает утверждения вопросов референдума.

Ранее Польша обвинила Россию и Белоруссию в потоках мигрантов.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях