В Польше планируют провести референдум по сносу стены на польско-белорусской границе

Власти Польши предложили вынести на общегосударственный референдум, который состоится во время парламентских выборов 15 октября, вопрос о сносе заграждения на польско-белорусской границе. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает телеканал TVP World.

«Поддерживаете ли вы ликвидацию барьера на границе Польши с Белоруссией?» — говорится в вопросе. Блащак отметил, что дальнейшая защита границы Польши зависит от граждан.

По словам министра, безопасности Польши якобы угрожает Россия, поэтому власти усиливают войска и строят заслон на границе с Белоруссией и Россией.

Данный вопрос может стать четвертым и последним на референдуме. На планируемом голосовании у поляков хотят узнать, поддерживают ли они продажу государственных предприятий, повышение пенсионного возраста, а также прием тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с механизмом принудительного переселения, навязанным Евросоюзом.

Телеканал отмечает, что нижняя палата польского парламента (сейма) все еще ожидает утверждения вопросов референдума.

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