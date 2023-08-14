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В Турции сообщили о возможной встрече Путина и Эрдогана в ближайшие дни

Milliyet: в Турции ожидают визит Путина для встречи с Эрдоганом в ближайшие дни

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Alexander Zemlianichenko/AP

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться уже в ближайшие дни, пишет РИА Новости со ссылкой на Milliyet.

До этого сообщалось, что Турция активизировала контакты по зерновой сделке в преддверии встречи Путина и Эрдогана.

«Турция активизировала многостороннюю дипломатическую работу с Украиной, США и ЕС касательно зерновой сделки», — рассказал источник ТАСС добавляя, что работа в данном направлении ведется по линии МИД, Минобороны и Минторга.

Ранее турецкий телеканал A Нaber заявил о возможной встрече Эрдогана и Путина в конце августа или в сентябре. Анкара и Москва пока не определились, кто отправится в гости, а кто станет принимающей стороной. В ООН, на Украине и в Турции считают, что турецкий президент может воскресить зерновую сделку, из которой РФ вышла 18 июля. Подробности — в материале Газеты.Ru.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана обвинили в нарушении обязательств перед Россией.

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