Глава Минобороны Китая посетит Россию и Белоруссию в августе

Министр обороны Китая Ли Шанфу 14-19 августа посетит Россию и примет участие в XI Московской конференции по международной безопасности, а также проведет встречи в Белоруссии. Об этом сообщило китайское Минобороны на своем сайте.

«По приглашению министра обороны России [Сергея] Шойгу и министра обороны Белоруссии [Виктора] Хренина член Госсовета, министр обороны Ли Шанфу отправится в Россию для участия в 11-й Московской конференции по международной безопасности и посетит Беларусь с 14 по 19 августа», — говорится в сообщении.

В России Ли Шанфу выступит с докладом на конференции и встретится с руководством России и оборонных ведомств. Во время визита в Белоруссию глава Минобороны КНР проведет встречи и переговоры с белорусскими государственными и военными руководителями, а также посетит белорусские воинские части, рассказали в министерстве.

XI Московская конференция по международной безопасности пройдет 15 августа. На сайте российского Минобороны указано, что на конференции будут обсуждаться проблемы глобальной и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе.

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