В Крыму выступили за ужесточение наказания за публикацию кадров работы ПВО

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике инициируют ужесточение наказания за публикацию кадров работы ПВО и военных объектов на федеральном уровне.

В Крыму требуют ужесточить наказание за публикацию и распространение в соцсетях, чатах и мессенджерах медиаматериалов «расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, совершенных киевским режимом».

Чиновник подчеркнул, что попытка «хайпить» с использованием таких материалов играет на руку украинской стороне.

12 августа Минобороны РФ сообщило о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты. Советник главы Крыма Олег Крючков на этом фоне попросил граждан не снимать работу ПВО.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся на объекте и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Позднее Минобороны РФ заявило, что ВСУ попытались атаковать Крымский мост переделанной ракетой С-200.

Ранее СК России показал видео с последствиями теракта на Крымском мосту.