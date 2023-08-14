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Турция активизировала контакты по зерновой сделке перед встречей Путина и Эрдогана

ТАСС: Турция активизировала контакты по зерновой сделке с Украиной, США и ЕС

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Seth Perlman/AP

Турция активизировала дипломатическую работу с США, Евросоюзом и Украиной по зерновой сделке в преддверии возможной встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Турция активизировала многостороннюю дипломатическую работу с Украиной, США и ЕС касательно зерновой сделки», — рассказал источник, добавляя, что работа в данном направлении ведется по линии МИД, Минобороны и Минторга.

По его словам, в преддверии переговоров лидеров России и Турции активизировалась работа по устранению проблем, «стоящих перед реализацией зерновой инициативы».

Ранее турецкий телеканал A Нaber заявил о возможной встрече Эрдогана и Путина в конце августа или в сентябре. Анкара и Москва пока не определились, кто отправится в гости, а кто станет принимающей стороной. В ООН, на Украине и в Турции считают, что турецкий президент может воскресить зерновую сделку, из которой РФ вышла 18 июля. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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