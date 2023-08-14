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Турция планирует переправлять нелегальных сирийских мигрантов из ЕС в Алеппо

AHaber: Турция готовит механизм возвращения мигрантов в Сирию совместно с РФ

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Omar Sanadiki/Reuters

Турция ведет переговоры с Россией и Сирией по отправке сирийских беженцев и нелегальных мигрантов в провинцию Алеппо. Об этом сообщает телеканал AHaber.

Сообщается, что штаб-квартирой партии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (Партией справедливости и развития), Евросоюзом и рабочей группой Министерства внутренних дел был создан трехсторонний механизм по возвращению просителей убежища и нелегальных мигрантов в Сирию. Сообщается, что для будущих переселенцев в Алеппо уже строится общежитие, а также создаются рабочие места в безопасных районах провинции.

Ранее сообщалось, что Турция усложнит получение гражданства для мигрантов ради безвизового режима с ЕС.

До этого сообщалось, что в Болгарии задержали украинца, ввозившего в страну нелегальных мигрантов из Сирии.

Ранее The Guardian писало, что МВД Британии вернет детей мигрантов в отель, откуда уже похитили 136 детей.

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