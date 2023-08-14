Дипломат РФ заявил о возможном расширении AUKUS за счет Японии и Южной Кореи

Постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что объединение AUKUS, в которое входят США, Канада и Австралия, может трансформироваться в полноценный военно-политический блок. Об этом Гатилов сообщил в интервью газете «Известия».

По мнению дипломата, активизация военно-технического и научно-технологического сотрудничества США с Японией и Южной Кореей делает вполне реальной возможность присоединения Токио и Сеула к AUKUS.

Гатилов подчеркнул, что военно-стратегическое измерение может с высокой долей вероятности превратить AUKUS из межгосударственного объединения в полноценный военно-политический блок.

Дипломат отметил, что подобного развития событий нельзя исключить. Весьма вероятно, особенно после присоединения Японии и Южной Кореи, что технологическая функция AUKUS отойдет на второй план и уступит место военно-стратегической составляющей.

Ранее сообщалось, что Пентагон рассматривает территорию Австралии как возможный полигон для проведения испытаний гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности в рамках стратегического партнерства AUKUS.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».