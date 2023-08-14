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В конгрессе США заявили, что сын Байдена совершил «много незаконных вещей»

Конгрессмен-демократ США Раскин: сын Байдена сделал много незаконных вещей

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Visar Kryeziu/AP

Сын президента Соединенных Штатов Джо Байдена — Хантер Байден — совершил «много по-настоящему незаконных вещей». Об этом в эфире телеканала ABC заявил член комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей США Джейми Раскин, передает РИА Новости.

«Кажется и вправду очевидным, что этот парень пристрастился к наркотикам и совершил множество по-настоящему незаконных и неправильных вещей», — сказал он.

Также Раскин добавил, что американские политики не должны вмешиваться в работу системы правосудия. По его оценкам, нужно дать возможность процессу по делу сына президента «следовать своим чередом».

11 августа министр юстиции — генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявлял, что расследование дела сына президента США Хантера Байдена выводится на уровень спецпрокурора.

До этого в конгрессе обвинили семью Байдена в получении денег от олигархов из России, Казахстана и Украины. Кроме того, сына американского лидера уличили в попытке добиться увольнения генпрокурора Украины. Такие показания дал бизнес-партнер Байдена-младшего Девон Арчер, который вместе с сыном главы Белого дома входил в число работавшей на Украине газовой компании Burisma.

Ранее сын Байдена сорвал сделку по обвинениям в налоговых махинациях.

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