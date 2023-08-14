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Во Франции анонсировали первый визит в страну короля Великобритании

Елисейский дворец: первый визит короля Британии во Францию состоится в сентябре

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Christian Mang/Reuters

Первый визит короля Великобритании Карла III во Францию состоится в сентябре. Об этом сообщает радиостанция France Info, ссылаясь на Елисейский дворец.

При этом представители офиса французского лидера Эмманюэля Макрона не назвали конкретную дату. По информации радиостанции, об этом станет известно ближе к концу августа.

В марте визит Карла III во Францию был отложен на фоне протестов по стране. Офис президента Франции подтвердил отмену государственного визита британского монарха после массовых забастовок и демонстраций по всей стране. Король должен был прибыть во Францию 26 марта. Тогда французы вышли на улицы в знак протеста против пенсионных реформ, которые повышают пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

Позже стало известно, что британский король Карл III и королева-консорт Камилла Паркер-Боулз прилетели с первым зарубежным визитом в Германию.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что протестующие во Франции грозили помешать визиту короля Карла III и его супруги.

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