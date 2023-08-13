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Глава мятежников в Нигере заявил, что совершенный переворот спас от катастрофы и Нигерию

Глава мятежников Нигера Тчиани: совершенный нами переворот спас и Нигерию

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AP

Глава мятежников Нигера генерал Абдурахман Тчиани заявил, что совершенный государственный переворот спас от неминуемой катастрофы не только его страну, но также и соседнюю Нигерию. Слова генерала приводит выходящая в Нигерии газета Daily Trust.

Тчиани утверждает, что военные, идя на свержение президента страны Мохамеда Базума, действовали «из лучших побуждений». Своими действиями мятежники устранили «неминуемую угрозу», которая затронула бы не только Нигер, но и соседнюю Нигерию.

Издание отмечает, что непонятно, какие именно угрозы имел ввиду Тчиани, так как он не захотел привести никаких подробностей. Газета подчеркнула, что слова Тчиани прозвучали сразу после того, как военное ведомство Нигерии сделало заявление о том, что нигерийских военнослужащих подстрекают к насильственному свержению нынешней власти. Подобные подстрекательства были названы Министерством обороны Нигерии «безнравственными и непатриотичными».

Ранее сообщалось, что глава правящего в Нигере «Национального совета по защите отечества» Абдурахман Тчиани провел встречу с делегацией религиозных лидеров из Нигерии

26 июля президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.

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