Шольц призвал продолжать переговоры по Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за международные переговоры, направленные на поиск разрешения конфликта на Украине. Об этом он заявил телеканалу ZDF.

«По этой причине имеет смысл продолжать эти переговоры, потому что они, в частности, усиливают давление на Россию, чтобы она осознала, что пошла по ложному пути и должна вывести войска, чтобы мир стал возможным», — сказал Шольц.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не считает кардинальной переменой участие КНР во встрече в Джидде по Украине.

До этого глава МИД КНР Ван И заявил российскому коллеге Сергею Лаврову о независимой позиции Китая по Украине, передает «Центральное телевидение Китая».

Агентство Bloomberg писало, что во Франции выразили надежду, что следующий раунд консультаций по мирному урегулированию на Украине получится организовать до саммита G20, который состоится 9-10 сентября в Индии.

6 августа в Джидде завершились консультации по урегулированию российско-украинского конфликта. В Киеве назвали переговоры «шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной». Замглавы МИД РФ Сергей Рябков пообещал «разобраться» с тем, что происходило на встрече.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.