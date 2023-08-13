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На Украине выразили сомнения в вечной поддержке США

Посол Киева в Вашингтоне Маркарова: Украина не верит в вечную поддержку США

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Kacper Pempel/Reuters

Бывший министр финансов Украины и посол страны в США Оксана Маркарова заявила, что в Киеве не все уверены в поддержке США и ее долговечности, передает «Страна.ua» со ссылкой на Huffington Post.

По словам Маркаровой, для украинской стороны обеспечение помощи со стороны США — это «постоянная работа».

Она отметила, что сейчас американские законодатели ставят под сомнение помощь Украине чаще, чем когда-либо, приведя в пример скептицизм после того, как президент США Джо Байден потребовал от конгресса одобрить новый транш помощи Украине на сумму $24 млрд.

«Мы поддерживаем прозрачность и подотчетность. Какие бы дополнительные меры ни придумали ваши люди, мы открыты и готовы», — обратилась она к американской стороне.

Ранее конгрессмены призвали Байдена объяснить гражданам цели помощи Украине.

До этого сообщалось, что на Западе могут ожидать, что пост министра обороны Украины займет женщина.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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