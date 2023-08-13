Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не подпишет законов об однополых браках и трех полах. Об этом он сообщил в эфире TV Pink.

По его словам, сербское общество «является традиционным», а страны ЕС «нападают на Сербию из-за этого».

«Отлично — вините меня..., я этого не допустил», — заявил он.

Ранее Вучич заявил о растущем лицемерии и двойных стандартах Запада на фоне введения санкций США против политического руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

Он подчеркнул, что в последние дни «мы стали свидетелями такого лицемерия, таких двойных стандартов в поведении великих сил».

До этого пресс-секретарь партии «Союз независимых социал-демократов», которую возглавляет президент Республики Сербской Милорад Додик, Радован Ковачевич заявил, что энтитет Боснии и Герцеговины сталкивается с давлением, которое войдет в историю как «хроника бесчестия». Таким образом он отреагировал на решение Соединенных Штатов о включении в санкционные списки четырех представителей руководства региона.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».