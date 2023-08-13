Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава мятежников Нигера встретился с делегацией из Нигерии

Глава мятежников Нигера на встрече с делегацией Нигерии призвал отменить санкции

close
100%
Mahamadou Hamidou/Reuters

Глава правящего в Нигере «Национального совета по защите отечества» Абдурахман Тчиани провел встречу с делегацией религиозных лидеров из Нигерии, сообщает телеканал RTN.

Премьер-министр Нигера Ламин Зейна Али Махаман заявил, что новые власти Нигера открыты для посреднических усилий для нормализации ситуации.

Ранее сообщалось, что Европейский союз готовит индивидуальные санкции против Нигера для поддержки усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) по восстановлению демократии в стране. Об этом сообщается в заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

Он отметил, что Брюссель полностью поддерживает поиск мирного урегулирования при параллельной подготовке к вторжению военных групп ECOWAS.

12 августа сообщалось, что Экономическое сообщество стран Западной Африки может провести интервенцию для восстановления власти президента Мохамеда Базума и свержения мятежников в Нигере без одобрения Совета Безопасности ООН.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях