Глава мятежников Нигера встретился с делегацией из Нигерии

Глава правящего в Нигере «Национального совета по защите отечества» Абдурахман Тчиани провел встречу с делегацией религиозных лидеров из Нигерии, сообщает телеканал RTN.

Премьер-министр Нигера Ламин Зейна Али Махаман заявил, что новые власти Нигера открыты для посреднических усилий для нормализации ситуации.

Ранее сообщалось, что Европейский союз готовит индивидуальные санкции против Нигера для поддержки усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) по восстановлению демократии в стране. Об этом сообщается в заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

Он отметил, что Брюссель полностью поддерживает поиск мирного урегулирования при параллельной подготовке к вторжению военных групп ECOWAS.

12 августа сообщалось, что Экономическое сообщество стран Западной Африки может провести интервенцию для восстановления власти президента Мохамеда Базума и свержения мятежников в Нигере без одобрения Совета Безопасности ООН.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.